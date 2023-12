¿Peso Pluma, Wendy Guevara? Lo más buscado en Google en el 2023

Google cumplió 25 años el 4 de septiembre. A propósito de su aniversario la famosa compañía armó un listado de lo más buscado en toda la historia y del 2023.

En ese listado están compilados los momentos, las personas, los temas y los eventos que capturaron la atención de los internautas.

Durante 2023 sucedieron diferentes acontecimientos que fueron de interés para los usuarios, en este caso, varios acontecimientos que más buscaron los cibernautas fueron noticias sobre sismos, meteorito, eclipse solar, guerra en Israel y Gaza, submarino perdido y sobre huracanes.

Por otro lado, el mundo del entretenimiento obtuvo gran interés en diferentes áreas. Por ejemplo, dentro de las personas que más se buscaron, en primer lugar se encuentra el cantante Peso Pluma y en segundo lugar, la actriz Margot Robbie.

Ellos dos junto a Clara Chía, Shakira, Taylor Swift, Yaritza, Babo, Damar Hamlin, Wendy Guevara, Karely Ruiz, Gerard Piqué, fueron de los más buscados.

Lo más buscado en Google respecto al mundo del cine y la televisión fue el reality show “La Casa de los Famosos”, seguido de la película “Barbie” y el filme “Oppenheimer”.

Además Super Mario Bros La Película, Rápidos y Furiosos 10, Guardianes de la Galaxia 3, Five Nights at Freddy’s, Sound of Freedom, estuvieron en miles de búsquedas.

Otros de los famosos que dieron mucho de qué hablar y que son también parte de esos listados son: Luis Miguel, Yeri Mua, Cazzu, Nodal, Rihanna, Karol G, Rosalía, Rauw Alejandro, entre otros.

