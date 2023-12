Presentadora de televisión se desvanece en pleno programa en vivo

El año cierra con un momento polémico protagonizado por una presentadora mexicana durante el noticiero Telediario de la ciudad de Monterrey.

La conductora Pamela Villanueva se encontraba de pie presentado una noticia cuando comenzó a perder el control de lo que decía y el equilibrio.

En un video que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa a la comunicadora intentando guardar la compostura ante el asombro de sus compañeros; sin embargo, no lo logra y un camarógrafo entró a su rescate.

Minutos más tarde se dio a conocer que ella se encontraba estable y ya había sido atendida por el médico del canal.

“Gracias a todos por sus mensajes y muestras de cariño. Me descompensé y me desvanecí pero en ningún momento me desmayé ni estuve inconsciente. En el canal recibí atención rápida y oportuna y haré lo propio con los análisis que me solicitó el doctor. Por lo pronto a descansar y nos vemos mañana”, explicó en sus redes sociales.