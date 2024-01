Guatemala destaca entre “los destinos para visitar en 2024”

Condé Nast Traveler, la prestigiosa publicación internacional, incluye a Guatemala entre los 24 mejores destinos para visitar en 2024. La revista destaca especialmente el Parque Nacional Tikal y anuncia el próximo lanzamiento del itinerario “De Belice a Tikal” de National Geographic y Lindblad Expeditions en enero de 2024.

Este nuevo recorrido ofrece a los viajeros la oportunidad de explorar las playas de arena blanca y las antiguas ruinas de Tikal, sumergiéndose en la riqueza histórica de la región.

Guatemala es reconocida por ser el hogar de impresionantes ruinas mayas envueltas en exuberante selva, creando una fusión única de historia indígena y colonial. La revista destaca el crecimiento continuo de la industria turística guatemalteca, destacando la expansión de restaurantes, hoteles y recorridos que invitan a descubrir la diversidad del país.

Además, Condé Nast Traveler invita a explorar la encantadora ciudad de Antigua Guatemala, resaltando la visita al Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag), que exhibe piezas representativas de más de tres mil años de rica herencia cultural.

En todo el territorio guatemalteco, nuevos espacios artísticos, culturales y comunitarios esperan a los viajeros, invitándolos a aventurarse y descubrir la autenticidad de este fascinante destino.

The 24 best places to go in 2024. https://t.co/EIkj3qDYAi

— Condé Nast Traveler (@CNTraveler) November 15, 2023