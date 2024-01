Jennifer López y Ben Affleck son captados ‘gritándose’ en víspera de Año Nuevo

El verano de 2022, Jennifer López y Ben Affleck sorprendieron al mundo del espectáculo cuando, tras un fallido intento, la pareja se dio una segunda oportunidad en el amor con una lujosa boda.

Desde entonces se han dejado ver en varios eventos juntos y muy enamorados. Sin embargo, la cantante y el actor fueron captados el sábado 30 de diciembre, teniendo una acalorada discusión en la isla de San Bartolomé (St. Barts) un paraíso ubicado en el Caribe.

Todo comenzó cuando la pareja visitaba una exclusiva joyería en Gustavia, la capital de San Bartolomé. Fue entonces que JLo, cautivada por algunas de las piezas de Cinemagia de la famosa marca Bvlgari, el desacuerdo se detonó.

Ben Affleck begrudgingly took Jennifer Lopez’s photo in the middle of a shopping day in St. Barts. pic.twitter.com/8hPmefHWOP

