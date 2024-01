Desfile de las Rosas: el tradicional evento celebra su edición 135

El famoso Desfile de las Rosas que se celebra desde 1890 se lleva a cabo la mañana de este 1 de enero de 2024 en su edición anual número 135, como antesala al gran Tazón de Las Rosas.

En este 2024, 42 carrozas florales recorren un poco más de 9 km del bulevar Colorado en la ciudad de Pasadena. El tema es ‘Celebrating a World of Music: The Universal Language’ (Celebrando un mundo de música: el lenguaje universal).

Here we are at the @RoseParade today! #RoseParade pic.twitter.com/MMihkLJI84

— Shriners Children’s (@shrinershosp) January 1, 2024