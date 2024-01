Lo mejor de la semana 17 de la NFL: Baltimore Ravens y Lamar Jackson

Los Baltimore Ravens, el mejor equipo de la NFL, liderado por su quarterback, Lamar Jackson, favorito para ser el Jugador Más Valioso de la temporada, acapararon los reflectores de la semana 17, penúltima, de la campaña.

Por segunda semana consecutiva los Ravens, con marca de 13 ganados y tres perdidos, la mejor entre los 32 equipos, dieron una muestra del músculo que los confirmó como candidatos para llegar al Super Bowl LVIII del próximo febrero.

En la semana 16 despacharon sin problemas con marcador de 19-33 a los San Francisco 49ers, el mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC) con marca de 12-4. El pasado domingo machacaron 56-19 a los Miami Dolphins, el segundo mejor sembrado de la Conferencia Americana (AFC) en la que Baltimore terminará como líder.

Victorias ante rivales que se presumían en la misma línea de poder que los Ravens aniquilaron guiados por Lamar Jackson, quien ante Miami explotó con 321 yardas y cinco pases de anotaciones.

NOTA: Muere jugador histórico de Comunicaciones

Wired returns Wednesday at 8 p.m. ➡️ https://t.co/grG7Bwopwu pic.twitter.com/hNwGOzJxgx

“You looked like an athlete there” 😂😂😂

El entrenador de Baltimore, John Harbaugh, ensambló una máquina que acumula seis triunfos en fila en el cierre del año y que al haber asegurado la cima de la AFC podrá, si así lo decide el coach, cuidar a sus estrellas el próximo sábado, en su último juego ante los Steelers, que se jugarán el pase a playoffs en dicho duelo.

La superioridad mostrada por Baltimore se acentúa con las debilidades exhibidas por los otros equipos considerados candidatos para llegar al Super Bowl LVIII.

Dolphins y 49ers fueron exhibidos por los dirigidos por Harbaugh, Dallas Cowboys, número dos de la NFC, ha mostrado debilidad cuando no juega bajo el cobijo de su gente.

Los campeones Chiefs navegan en irregularidad con cuatro triunfos y cinco caídas en sus recientes nueve juegos; están lejos de ser el temible equipo que levantó el trofeo Lombardi la campaña anterior.

Misma situación padecen los Philadelphia Eagles, monarcas de la NFC, que han perdido cuatro de los más cercanos cinco partidos.

Catch us at the Bank pic.twitter.com/iGRvRwnZPh

— Baltimore Ravens (@Ravens) January 2, 2024