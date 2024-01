¡Tragedia! Tiburón mata a joven promesa del surf australiano

La muerte de Khai Cowley, de 15 años, ha conmocionado Australia. La joven promesa del surf australiano murió luego de un ataque de un tiburón blanco de más de cuatro metros de largo, explican medios de comunicación internacionales.

Khai Cowley fue atacado por un tiburón blanco en los últimos días del 2023 y murió por las heridas que le causó el depredador. El joven se encontraba con su padre practicando surf en Ethel Beach (Parque Nacional Innes), a unos 160 kilometro al oeste de Adelaida, en la punta de la península de Yorke.

Según testigos, el joven estaba a unos 30 0 40 metros cuando un tiburón lo mordió en una de sus piernas, lo cual más adelante le causó la muerte. El cuerpo fue recuperado por la policía de aquel país.

“La policía de Yorke Mid North, detectives e investigadores asistieron al lugar”, reportó el canal de TV local. Al mismo tiempo indicaron que su cuerpo pudo ser recuperado tras la asistencia de los equipos médicos que llegaron a la playa.

Luego de sacarlo del agua, el cuerpo de Khai Cowley fue subido a un helicóptero de rescate. Pero a pesar de los intentos, no pudieron salvarle la vida al joven.

Los especialistas indicaron que las olas en Ethel Beach se consideran “desafiantes y para experimentados”. El ataque que sufrió Cowley fue el quinto durante el año 2023 en el sur de Australia.

Una experto en este tipo de pez indicó que este suceso se pudo haber producido porque el tiburón estaba grandes bancos de salmones en el agua: “Hoy este incidente podría estar relacionado con el cielo nublado, los peces corriendo por esa zona de playa para surfear y el agua ligeramente sucia son condiciones que ayudan a que los depredadores de emboscada estén más motivados”, dijo Andrew Fox.

Family of the teenage surfer tragically killed in a horror shark attack off Yorke Peninsula have spoken publicly for the first time, remembering Khai Cowley as a courageous, magical young boy. @KellyCHughes_#9News pic.twitter.com/7iwxde25ia

— 9News Australia (@9NewsAUS) December 30, 2023