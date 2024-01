Conozca los hábitos saludables para evitar la obesidad infantil

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) compartió algunas recomendaciones para prevenir la obesidad en los niños.

A través de una publicación en redes el IGSS explicó que una vez los niños dejan atrás la de lactancia, los menores comienzan a ingerir otro tipo de comidas como bizcochos, papas fritas, gaseosas y otros que pueden causarles obesidad.

La nutricionista Ruth María Romero, del Área de Pediatría del Hospital General de Enfermedades del IGSS, explicó que los niños pueden padecer sobrepeso si tienen una alimentación ultraprocesada.

Por otro lado, si la madre tuvo sobrepeso o diabetes gestacional durante el embarazo, los niños pueden desarrollar obesidad, lo que a su vez haría que en la adultez tengan diabetes tipo 2, alteraciones en los lípidos (grasas), colesterol elevado e hipertensión. Estas complicaciones pueden convertirse en enfermedades cardiovasculares.

Para saber si un infante tiene sobrepeso, la nutricionista indicó que los especialistas se basan en las tablas de la Organización Mundial de Salud (OMS).

Hay combinaciones de alimentos y bebidas que perjudican la salud digestiva y aumentan el peso corporal. Por ello, una de nuestras expertas en nutrición comparte algunos consejos para tener en cuenta en esta época. Lea más ► https://t.co/sKUnczGf4n#UnIGSSmásCercaDeTi pic.twitter.com/jz5nT00GBj — IGSS GT (@IGSS_gt) December 20, 2023

“Es importante que las mamás lleven a sus hijos a un profesional para que sean evaluados, establecer el peso y, con relación a esas tablas, vean cómo se encuentra el estado nutricional de los pequeños para así darles una intervención nutricional y evitar complicaciones a largo plazo”, agregó.

Hábitos saludables

Para que los niños no sufran de obesidad, las comidas no deben tener un alto contenido calórico; además, se deben cambiar los jugos o las gaseosas por bebidas naturales o, de preferencia, agua pura.

La nutricionista recalcó que es imprescindible incluir los tres grupos principales de alimentos, empezando por carbohidratos que no tengan un número alto de azúcar. En esencia, estos deben contener fibra, por ejemplo, las variedades de comida que hay en Guatemala como el frijol, la papa, el camote, la tortilla y el pan.

También la proteína que proviene del huevo, la leche, el yogur y las carnes, alimentos que favorecen el desarrollo del infante.

Otro punto que destacó Romero es el consumo de las grasas. Añadió que si se sabe seleccionar, la grasa más importante para el cuerpo es la de las semillas, como la de marañón, aceite de oliva extra virgen.

“Es importante que hagan actividad física. Hoy en día los niños pasan más tiempo frente a las pantallas y no hacen ejercicio”, concluyó.

Con información del IGSS