Dani Alves: Fiscalía estudia difusión de imágenes de su víctima

La Fiscalía Provincial de Barcelona está estudiando la difusión de imágenes de la joven que denunció la agresión sexual cometida presuntamente por Dani Alves, después de que la madre el exfutbolista ha revelado su identidad en las redes sociales.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía Provincial de Barcelona está estudiando la difusión de estas imágenes. Además, analiza todos los elementos vinculados a esta situación.

Asimismo, la Fiscalía también pedirá que se proteja la imagen de la víctima el día del juicio a Alves. El mismo está previsto que arranque el próximo 5 de febrero en la Audiencia de Barcelona.

La abogada de la víctima comunicó el jueves que denunciará a todas aquellas personas que difundan imágenes suyas o información que permita identificarla. La acción se toma después de que la madre del exfutbolista ha revelado su identidad en las redes sociales.

Lucía Alves, madre del exfutbolista Dani Alves, que permanece en prisión desde el 20 de enero de 2023 por un delito de agresión sexual, ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo que muestra imágenes de la víctima, de quien revela su identidad y ofrece datos personales acusándola de querer fama y dinero.

