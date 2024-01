Famosas se inspiran en “Barbie” y llegan de rosa a los Golden Globes

Después de apoderarse de las alfombras rojas con sus looks para la premiere de Barbie el años pasado, su protagonista llegó a los Golden Globes Awards 2024 en un diseño firmado por Armani.

Para la ocasión, Margot Robbie apostó por un vestido rosa con escote en V y mangas largas de tul sobre puestas. La actriz complementó su look con sandalias de punta y clutch del mismo color.

En cuanto a su beauty look, usó el pelo suelto con ondas voluminosas y apostó por un maquillaje natural protagonizado por sombras luminosas y labios glossy, Tal y como lo imaginábamos, ella volvió a inspirarse en la icónica muñeca de Mattel para su look.

El stylist de Robbie, Andrew Mukamal compartió a través de Instagram stories que el look de la actriz está inspirado en la Barbie Superstar de 1977.

Todo parece indicar que no solo Margot Robbie se inspiró en la famosa muñeca para su look, pues otras famosas decidieron desfilar con atuendo en color rosa, un tono que identifica muy bien a Barbie.

Entre ellas están: Jennifer López, Hailee Steinfeld, Helen Mirren, Dylan Mulvaney.

