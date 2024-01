Revelan las condiciones del Real Madrid para fichar a Mbappé

El Real Madrid ha enviado su oferta formal a Kylian Mbappé con la esperanza de que se una a las filas de la Casa Blanca a partir de mediados de 2024. Sin embargo, las condiciones económicas presentadas en esta ocasión han generado sorpresas y especulaciones en el mundo del fútbol.

A diferencia de la oferta realizada en enero de 2022, la prima de fichaje y el salario propuestos en esta ocasión han experimentado una disminución. En el pasado, el Real Madrid había presentado una oferta que rondaba los 130 millones de euros como prima de fichaje y 26 millones de euros como salario para el talentoso delantero francés.

Aunque Real Madrid y el círculo cercano de Kylian Mbappé se mantienen en contacto, la transferencia no está garantizada en absoluto. El periodista Mario Cortegana de The Athletic informó sobre una peculiaridad en las negociaciones que ha generado incertidumbre en torno a este traspaso.

En enero de 2022, el futbolista había dado señales positivas sobre la propuesta del Real Madrid, pero sorprendentemente, optó por renovar con el Paris Saint-Germain (PSG) hasta junio de 2024, con la opción de extender por una temporada adicional.

El Real Madrid, inmerso en otros gastos significativos como la reforma del Estadio Santiago Bernabéu, ha tenido que ajustar sus recursos. Esto ha llevado a cambios en las condiciones económicas y contractuales para Kylian Mbappé, quien deberá evaluar si está dispuesto a aceptar estas nuevas condiciones si desea vestir la camiseta blanca.

Es importante destacar que, a pesar de las conversaciones en curso, el propio jugador no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. Sin embargo, la presión aumenta ya que el Real Madrid ha establecido como límite el 15 de enero para obtener una respuesta.

▪️ Mbappe already aware of what Real Madrid will pay

▪️ Finances are lower than 2022

▪️ #RMCF's efforts mean he would still be club's best-paid player by far@MarioCortegana on the terms on offer for PSG's Kylian Mbappe to join Real Madrid

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 7, 2024