¡La encuentran sin vida! Muere Cindy Morgan, actriz de Tron y Caddyshack

Muere Cindy Morgan, conocida por su papel en la película Caddyshack de 1980. La famosa falleció a los 69 años y fue su compañera de piso quien la encontró luego de reportar un fuerte olor.

La oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach confirmó a los medios internacionales que la compañera de cuarto de Morgan descubrió su cuerpo en su casa de Florida, en Lake Worth Beach, el 30 de diciembre después de regresar a casa para las vacaciones.

Las autoridades no pudieron especificar cuándo murió, aunque no sospechan de un asesinato y creen que murió por causas naturales. Morgan fue vista con vida por última vez el 19 de diciembre.

De acuerdo al portal TMZ, la compañera de piso de Morgan llamó a la puerta de la habitación de la actriz sin que obtuvieron alguna respuesta. Fue en ese momento en el que también se percató que un fuerte olor salía de la recámara por lo que llamó a la policía.

Su trayectoria

Nació en Chicago el 29 de septiembre de 1954, Morgan trabajó como chica del clima, locutora de radio y DJ antes de seguir una carrera en la actuación.

Se mudó a Los Ángeles a finales de la década de 1970, donde consiguió un trabajo como modelo para la telenovela Irish Spring.

Siguió ese éxito con un papel destacado en la película de comedia de gran éxito de 1980 Caddyshack, su primer largometraje, en el que protagonizó junto a Bill Murray, Chevy Chase y Rodney Dangerfield.

Morgan pasó a protagonizar Tron (1982) como Lora Baines, una programadora de computadoras.

Otros proyectos fueron The Midnight Hour (1985), la comedia de ciencia ficción hecha para la televisión Amanda and the Alien (1995) y programas de televisión como The Love Boat, CHiPs, Matlock y Harry and the Hendersons.

