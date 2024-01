Aseguran que Kimberly Flores deseaba ser Barbie y por eso se transformó toda

Kimberly Flores ha protagonizado varios escándalos en torno a su relación con Edwin Luna, ganándose como detractores a algunos fans de su esposo.

Por eso, los usuarios están pendientes de los pasos que ella de. Medios internacionales han revelado que la modelo guatemalteca ha querido ser Barbie y por eso trasformó su cuerpo.

Incluso, ella misma ha revelado los detalles de los arreglitos estéticos que se ha hecho. En una charla con sus fans, Kim dejó en claro que no tiene un cuerpo perfecto, sino todo lo contrario, también tiene estrías, algo normal y que no le incomoda hablar de ello.

“Me han preguntado en varias ocasiones que si tengo estrías, claro que tengo, más de un lado de la pompa; también tengo en el pecho izquierdo, en el otro no. En el estómago no es que me las quitara, es que no me salieron. Me pongo cremas, pero no se quitan al cien”.