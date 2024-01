Timothée Chamalet y Kylie Jenner son captados besándose en los Golden Globes

Anoche se llevaron a cabo los Golden Globes, que reconocieron a las mejores producciones e interpretaciones del cine y la televisión, una noche difícil de olvidar, así como el momento protagonizado por Timothée Chalamet.

La llegada al evento del actor no supuso nada fuera de lo normal, salvo por una diferencia: aunque posó en la alfombra roja en solitario, dentro se sentó junto a Kylie Jenner.

Los dos jóvenes llevan varios meses de relación, pero no han posado “oficialmente” en ningún evento. Eso sí, no dudaron en dedicarse todo tipo de caricias, besos y y miradas cariñosas cuando pensaban que las cámaras no les estaban grabando.

Sentados en su mesa, con poca luz y sin soltarse de la mano, la pareja nos regaló este momento con el que sobran las palabras. Se dedican unas bonitas palabras, se sonríen, se miran… y, al final, él se acerca a ella para besarla con mucha ternura.

Fans del actor no la quieren

Las críticas no han tardaron en llegar, pues lo seguidores más fieles del protagonista de “Wonka” aseguran que ella no es mujer para él, pues “ya tiene mucha experiencia”.

“Han pasado más hombres por la vida de las kardashians que por la frontera Méx – USA”

“🤢🤢🤢 ay no! Pensé que eras más listo mijo”

“Los ojitos, sus ojitos!!✨✨✨✨ Los de ella no”

“Bésame así 🥰Como que nadie nos ve. 🤣 jajaja”

“Queeeeestapasandaaqa!! Que alguien me expliqueeeeeeeeeee😮😮”

Timothée Chalamet ya lo demostró el pasado mes de noviembre, cuando acompañó a Kylie a recibir un premio de moda a la ‘marca innovadora del año’ en una ceremonia que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Desde que en abril del año pasado empezaron los rumores de que estaban juntos, la pareja ha llevado su amor con la máxima discreción, pero poco a poco van dejándose ver en más actos públicos.