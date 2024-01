Con romántico beso, Selena Gomez asegura que “sí ganó” en la noche de los Globos de Oro

Gracias a su papel en la serie Only Murders in the Building, Selena Gomez era considerada una de las favoritas para llevarse el premio a Mejor Actriz en una serie de Comedia en la 81° entrega de los Globos de Oro.

Aunque se fue con las manos vacías, la actriz vivió una gran noche, y así lo demostró en su cuenta oficial de Instagram con una enternecedora fotografía junto a su novio Benny Blanco.

La instantánea mostraba a la cantante luciendo su sensual vestido rojo mientras besaba al reconocido productor, quien usaba un saco negro sobre una playera blanca.

“Yo gané”, escribió Selena como pie de foto, reiterando que lo que hoy más la hace feliz es su relación con Benny Blanco.

Los fans de la talentosa artista y de la pareja expresaron su apoyo y emoción en las redes sociales, celebrando tanto sus logros profesionales como su dicha personal.

La actriz está enamorada

Selena Gomez anunció su relación con Benny el pasado julio. Ellos se conocen desde 2019, cuando trabajaron juntos en el tema I Just Can’t Get Enough.

En un principio, los fanáticos no vieron con buenos ojos este romance, debido a las declaraciones de Blanco en 2020 cuando aseguró que ella era una persona “desesperada por conseguir la fama”.

“Es como ya sabes… ‘este es mi nuevo sencillo, esta es mi nueva línea de maquillaje’. #SelenaGomez es una desesperada lanzó una línea de maquillaje, un programa de cocina, y más canciones solo para adquirir más fama”, declaró Benny en el pódcast de Zach Sang.

A pesar de todos los comentarios negativos, ha defendido a capa y espada a Blanco en redes sociales, asegurando que hoy en día se trata de la persona más importante para ella.

“Él es absolutamente todo en mi corazón. Él sigue siendo la mejor persona con la que he estado jamás. Hechos”. También dijo: “Si no pueden aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estén en mi vida”.