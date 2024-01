Famoso influencer muere en pleno crucero organizado por Neymar

Una semana después de finalizar la ruta del crucero del futbolista Neymar, se informó sobre el fallecimiento de un youtuber que presuntamente se lanzó desde el último piso. Según el medio local Diario del Noroeste, el influencer saltó del navío después de tener una intensa discusión con su novia.

Carlos Alberto Mota Candreva era un reconocido influencer de Brasil y pareja de Vitoria Bárbara Momenso. Según informes locales, Alberto discutió con su novia y luego se lanzó al mar cuando estaban a 40 kilómetros de la Isla de Alcatrazes en el estado de São Paulo. Según los medios locales, el hombre descubrió algunos mensajes privados al revisar el celular.

#Brazil : A bank programmer & YouTube DJ is feared dead after he is said to have jumped from a cruise ship over the weekend during a fight with his love interest.

Carlos Alberto Mota Candreva, 32, booked a two-day New Year’s cruise from São Paulo to Rio de Janeiro with… pic.twitter.com/LqAhtUVbEy

