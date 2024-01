Magistrado suplente de la CC denuncia posible atentado en su contra

El Magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) Rony López, solicitó por escrito seguridad al Ministerio de Gobernación debido a una amenaza de atentado en su contra.

Dicha cartera, confirmó que recibió la solicitud por escrito del magistrado, este miércoles 10 de enero y según detallaron “están realizando las gestiones pertinentes de análisis de riesgo para el auxilio ante tal solicitud”.

En la carta dirigida al ministro de Gobernación Rene Bor, el magistrado detalla que la tarde de ayer, (martes 9 de enero) y que por motivos de seguridad se reserva nombre y detalles), se comunicaron con él, para informarle que por medio de los métodos de investigación tienen información que en una reunión de grupos del crimen organizado, específicamente identificados como narcotraficantes, se dispuso una ordenanza para eliminarlo físicamente y que le hacían llegar esa información con el objeto de que tomara las medidas pertinentes para resguardarse y, al mismo tiempo, para que solicitara la protección personal correspondiente.

“El magistrado que no se alinea es el Rony López, por lo que hay que quebrarselo”, indica la comunicación que recibió el magistrado.

Agregó que dicha información no se trata de una amenaza, sino de una ordenanza, por lo que solicitó que se le brinde la protección correspondiente “para resguardar mi vida y la de mi familia Aunado a ello, me permito indicarle que esta situación la puse en conocimiento del Presidente y del Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, empero, por ser Magistrado Suplente, no gozo de seguridad institucional, por lo que le solicito, de acuerdo a su posibilidades, brindarme esa protección gubernamental”, indica el documento.

Otro atentado

La CC confirmó el pasado miércoles 20 de diciembre que días atrás ocurrió un incidente frente a la residencia de la magistrada titular, Leyla Susana Lemus Arriaga, el cual fue denunciado ante las autoridades respectivas para que pueda ser investigado.

De acuerdo con el alto tribunal, el hecho ocurrió el pasado 11 de diciembre, momento en el cual fue incendiada una patrulla que se encontraba asignada a brindar seguridad en ese perímetro.

“Sobre el particular, y derivado de la naturaleza del asunto, el hecho fue puesto de conocimiento a las autoridades correspondientes para que sea investigado y determinar los responsables del mismo”, señaló la oficina de Comunicación de la CC.

