Fredy Pérez es baja de la selección por lesión y ya se conoce a su sustituto

El entrenamiento vespertino de este miércoles no trajo consigo buenas noticias para la Selección de Guatemala, ya que el guardameta Fredy Pérez no logró completar la práctica. Aunque aún no se ha emitido un parte médico oficial, se presume que Pérez sufre una lesión muscular que lo marginará del próximo amistoso.

Lo confirmado es que el portero guatemalteco no estará presente en el amistoso contra Islandia programado para el sábado 13 de enero en Estados Unidos en el DRV PNK Stadium, casa del inter Miami de la Major League Soccer.

¡CONCENTRADOS EN ISLANDIA!#SeleMayor bajo la dirección técnica del Prof. Luis Fernando Tena realizó su entrenamiento matutino en el CAR. ⚽️💙🇬🇹💪#VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/6Oi9BU0Vi3 — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) January 10, 2024

¿Quién sustituirá a Fredy Pérez?

Ante la lesión de Pérez, el seleccionador ha decidido convocar a Diego Bolaños como su reemplazo. A sus 17 años, Bolaños es un portero prometedor que ha pasado por pruebas en clubes de renombre como el PSV en Países Bajos y Argentinos Juniors en Argentina. La noticia fue compartida por el propio Bolaños a través de sus Instagram Stories, destacando que esta será su primera convocatoria con la Selección Mayor de Guatemala.

En las próximas horas, la delegación guatemalteca emprenderá viaje hacia Estados Unidos para ultimar los detalles del enfrentamiento amistoso contra Islandia. El juego se llevará a cabo en el DRV PNK Stadium, la casa del Inter Miami.