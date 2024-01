Haaland sigue sin recuperarse y no jugará este fin de semana

El Manchester City afronta un nuevo desafío este fin de semana en su enfrentamiento contra el Newcastle United, pero lo hace con una baja significativa en su plantilla. Erling Haaland, el talentoso delantero noruego, continúa ausente debido a problemas en el pie, privando al equipo de su presencia en el campo.

Haaland ha estado ausente en los últimos ocho partidos del Manchester City, dejando un vacío en el ataque del equipo dirigido por Pep Guardiola. La lesión por estrés óseo en el pie, sufrida durante la derrota contra el Aston Villa en diciembre, ha mantenido al delantero noruego fuera de acción, perdiéndose eventos importantes como el Mundial de Clubes, la tercera ronda de la FA Cup y cuatro encuentros de la Premier League.

PEP 💬 Jack [Grealish] has been sick. Hopefully today he’s back. Erling [Haaland] is out and John [Stones] is out. I think that's everything. pic.twitter.com/S31HCIZZjr

— Manchester City (@ManCity) January 12, 2024