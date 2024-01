El Papa Francisco tiene dificultades para hablar ¿Cuál es su estado de salud?

El papa Francisco tuvo que pausar una de las audiencias que realiza durante sus labores como líder de la Iglesia Católica ya que declaró que tenía “un poco de bronquitis” y evitó leer uno de los discursos que había preparado para recibir a un grupo de periodistas de la Conferencia Episcopal francesa.

La situación alertó a los asistentes debido a que en diciembre Francisco ya había sufrido una bronquitis severa que lo mantuvo fuera de la escena pública llevándolo a rezar desde su residencia en el Vaticano y cancelar compromisos políticos como la asistencia a la cumbre climática COP28 de Dubai, por una sugerencia médica.

“Les agradezco que hayan venido. Me gustaría leer el discurso pero tengo un problema, un poco de bronquitis y no puedo hablar bien. Si no se ofenden, les entregaré la copia del discurso (…) Se los entregaré a todos ustedes pero tengo muchas dificultades para hablar”, dijo el papa con voz entrecortada agradeciendo a los asistentes por su comprensión.