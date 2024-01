Muere famoso actor de “Son como niños” de manera inesperada

Recientemente, se conoció de la muerte de Alec Musser, famoso ator conocido por participar en la película Son como niños. El fallecido se había comprometido con Paige Press, su novia, y estaba planeando su matrimonio.

La lamentable noticia de su deceso fue confirmada por su prometida y su tío Robert, por medio de una entrevista. Alec Musser tenía 50 años y falleció en su casa, ubicada en Del Mar, California, en Estados Unidos.

En una serie de desgarradoras historias, Paige se despidió de su famoso prometido, asegurando que era el peor día de su vida cuando se enteró de su muerte.

“Mi corazón está tan roto. Hoy es el peor día de mi vida. Estábamos muy felices, nunca me voy a quitar el anillo”, aseguró Press.

New York Post, comunicó que la pareja se comprometió en 2023 tras seis años de noviazgo. Además, la pareja ya estaba planeando su boda, sin embargo, el momento ya no se llevará a cabo.

Otra de las personas que se despidieron del actor fue Adam Sandler, su compañero de grabación de Son como niños y escritor de la misma película. “Me encantó este tipo. No puedo creer que se haya ido. Un hombre tan maravilloso y divertido”, destacó Adam.

Además, agregó: “Pensando en Ale y su familia y enviándoles todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona”.

Más papeles que hizo Alec Musser

El actor fue conocido por sus apariciones en los programas I Wanna Be a Soap y All My Children.

Además, apareció en una de las escenas de Son como niños. Cabe destacar que desde joven el estadounidense siempre estuvo atraído por la actuación.

Musser nació el 11 de abril de 1973 y murió el 12 de enero de 2024 en Estados Unidos, sin embargo aún se desconocen las razones y motivos que su muerte.