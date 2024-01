Critics Choice Awards: Actriz de “Los Extraños” genera burlas por su look

Ashley Madekwe es una actriz inglesa, más conocida por haber interpretado a Bambi en la serie Secret Diary of a Call Girl, a Marissa Delfina en The Beautiful Life, Ashley Davenport en Revenge y ser la protagonista en The Strays (Los Extraños).

Los Extraños es una película británica de terror y suspenso de 2023 escrita y dirigida por Nathaniel Martello-White, en su debut como director.

En la película, Neve (Ashley Madekwe) es una mujer de clase alta que lleva una vida idílica con su familia. Como socialité en su comunidad y subdirectora de una escuela privada, la vida privilegiada de Neve se ve amenazada cuando su pasado problemático resurge para socavar todo lo que ha construido.

Esta cinta puede verse actualmente en Netflix.

Genera polémica en los Critics Choice Awards

La actriz de 40 años se hizo presente en los galardones que premian a lo mejor del cine y la televisión. Sin embargo, el look que decidió portar no fue del agrado de todos.

“Tanto dinero y lucir como una payasita”, “De verdad tantos vestidos elegantes y este es el peor”, “Se mira como una payasa”, “Es un evento de gala”, “Terrible cómo lucen algunas famosas”, fueron reacciones de usuarios en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L’atelier (@latelierdemode_)

Lee también: ►VIDEO. Tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad afuera del Congreso

Mira también: