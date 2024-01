¡Ellos triunfaron! Todos los ganadores de los Critics Choice Awards 2024

El domingo 14 de enero se llevó a cabo la 29 edición de los premios Critics Choice Awards 2024. La ceremonia tuvo lugar en el Barker Hangar del aeropuerto de Santa Mónica en Santa Mónica, California.

Por segundo año consecutivo, Chelsea Handler fue la anfitriona de la esperada transmisión. A continuación, te compartimos el listado de los ganadores de la noche, en donde brilló lo mejor del cine y la televisión.

Mejor serie dramática

Succession (HBO Max) (GANADORA)

Mejor actor en una serie dramática

Kieran Culkin – Succession (HBO Max) (GANADOR)

Mejor actriz en una serie dramática

Sarah Snook – Succession (HBO Max) (GANADORA)

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Billy Crudup – The Morning Show (Apple TV+) (GANADOR)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Elizabeth Debicki – The Crown (Netflix) (GANADORA)

Mejor serie de comedia

The Bear (FX) (GANADORA)

Mejor actor en una serie de comedia

Jeremy Allen White – The Bear (FX) (GANADORA)

Mejor actriz en una serie de comedia

Ayo Edebiri – The Bear (FX) (GANADORA)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Ebon Moss-Bachrach – The Bear (FX) (GANADOR)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Meryl Streep – Only Murders in the Building (Hulu) (GANADORA)

Mejor serie limitada

Beef (Netflix) (GANADORA)

Mejor película hecha para TV

Quiz Lady (Hulu) (GANADORA)

Mejor actor en una serie limitada o película para TV

Steven Yeun – Beef (Netflix) (GANADOR)

Mejor actriz para una serie limitada o película de TV

Ali Wong – Beef (Netflix) (GANADORA)

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película de TV

Jonathan Bailey – Fellow Travelers (Showtime) (GANADOR)

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película de TV

Maria Bello – Beef (Netflix) (GANADORA)

Mejor serie en lengua extranjera

Lupin (Netflix) (GANADORA)

Mejor serie animada

Scott Pilgrim Takes Off (Netflix) (GANADORA)

Mejor talk show

Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max) (GANADOR)

Mejor especial de comedia

John Mulaney: Baby J (Netflix) (GANADOR)

Mejor Actriz

Emma Stone – Poor Things (GANADORA)

Mejor Actor de Reparto

Robert Downey Jr. – Oppenheimer (GANADOR)

Mejor Actriz de Reparto

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers (GANADORA)

Mejor Elenco

Oppenheimer (GANADORA)

Mejor Actor

Paul Giamatti – The Holdovers (GANADOR)

Mejor Película

Oppenheimer