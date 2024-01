Hora y dónde ver los premios The Best de la FIFA

La esperada gala de los premios The Best de la FIFA está a punto de deslumbrar a los amantes del fútbol este lunes, celebrando y reconociendo a los mejores futbolistas y entrenadores del mundo. Este año, la incertidumbre se cierne sobre la elección del mejor jugador, con la competencia feroz entre Erling Haaland, el imparable goleador, y el legendario Leo Messi, quien podría recibir su último gran premio en una carrera ya colmada de éxitos.

Después de tres ediciones virtuales debido a la pandemia y un año en Milán, los The Best regresan a Londres, esta vez en el icónico Apollo, famoso por albergar legendarios conciertos de Queen, Black Sabbath, Iron Maiden, Bruce Springsteen y David Bowie. Con capacidad para aproximadamente 5,000 espectadores, este lugar a orillas del Támesis será testigo de la entrega de galardones a lo mejor del fútbol mundial.

Entre los nominados a mejor jugador se encuentran el prolífico Erling Haaland, el inigualable Leo Messi y la estrella emergente Kylian Mbappé. La elección del argentino ha generado polémica, ya que este premio abarca el período desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023. Durante este lapso, Messi cosechó éxitos en la Ligue 1, se destacó como máximo asistente en el Paris Saint-Germain y se unió al Inter de Miami, conquistando la Leagues Cup en suelo estadounidense.

La incógnita radica en si estos logros son suficientes para otorgarle a Messi este prestigioso reconocimiento, considerando que ya se llevó el Balón de Oro el pasado octubre. Por otro lado, Erling Haaland, con sus impresionantes 52 goles en 53 partidos y su triplete de récords, se presenta como el favorito. Su impactante temporada incluyó la ruptura del récord de goles en la historia de la Premier League y múltiples distinciones individuales y colectivas.

Kylian Mbappé, por su parte, anotó 41 goles en 43 partidos con el PSG, aunque solo pudo sumar otra Ligue 1 a su palmarés. La competencia en esta categoría se presenta intensa, dejando a los aficionados en vilo hasta el último momento.

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí se erige como la principal candidata al The Best a mejor jugadora. La jugadora del Barcelona no solo fue galardonada con el Balón de Oro, sino que también se llevó los títulos de mejor jugadora de la UEFA y Balón de Oro del último Mundial. Su destacada temporada incluyó la conquista de la Liga Española, la Supercopa de España y la Champions League, convirtiéndola en la única persona en la historia, ya sea hombre o mujer, en ganar todos estos títulos en una sola temporada y ser elegida mejor jugadora en cada uno de ellos.

En la categoría de mejor entrenador, Pep Guardiola parece encaminado a recibir su segundo The Best, tras liderar al Manchester City hacia su segundo triplete en la historia del club. En otras categorías, Mary Earps destaca como la favorita para el premio a la mejor portera, mientras que Thibaut Courtois, Ederson Moraes y Yassine Bono compiten por el título de mejor portero.

La gala también contará con la emoción del premio Puskas, donde se decidirá entre los espectaculares goles del paraguayo Julio Enciso, la chilena de Guilherme Madruga y la rabona de Nuno Santos.

