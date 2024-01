Marcelo Gallardo aparta a Karim Benzema del Al Ittihad

En medio de la pretemporada del Al Ittihad en Arabia Saudí, el entrenador argentino Marcelo Gallardo ha tomado una decisión contundente respecto a la ausencia de Karim Benzema en el regreso a los entrenamientos del equipo.

Según fuentes del diario MARCA, el delantero francés no se presentó a la convocatoria del pasado viernes 12 en las instalaciones del club en Jeddah, incumpliendo con sus obligaciones de pretemporada. Esta no es la primera vez que Benzema ha mostrado desinterés, ya que faltó a tres entrenamientos antes del receso navideño.

🚨🚨 Benzema no se presenta a la pretemporada de Al Ittihad y Gallardo lo excluye de ir a Dubai https://t.co/XNdFK8djDl — MARCA (@marca) January 13, 2024

¿Qué hizo Gallardo con Benzema?

Ante esta situación, Gallardo ha optado por no hacer excepciones y ha excluido a Benzema del ‘ministage’ que el equipo realizará en Dubái a partir de este domingo. Aunque el resto del equipo viajará para continuar con la preparación, el delantero francés no formará parte de la expedición.

Las fuentes saudíes informan que Benzema no está incluido en la lista oficial para la pretemporada en Dubái y su ausencia, sin permiso del entrenador, le impedirá participar en todo el ‘ministage’ en Emiratos Árabes Unidos.

Los problemas de Benzema en Al Ittihad no son nuevos. A cinco meses de su llegada, el delantero no ha logrado cumplir con las expectativas de los seguidores saudíes, generando críticas especialmente tras el partido contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo el pasado 26 de diciembre, donde Benzema no anotó y ‘CR7’ marcó dos goles.

Ittihad, actual campeón de la Liga saudí, se encuentra en la séptima posición de la tabla, a 25 puntos del líder Hilal. Las críticas y la falta de rendimiento de Benzema han generado un ambiente tenso en el equipo, afectando su posición en la competición. La situación se agravó aún más después del 2-5 en casa contra el Al Nassr, convirtiéndose en un verdadero calvario para Benzema, quien, tras las críticas recibidas, optó por eliminar su cuenta de Instagram, plataforma donde contaba con millones de seguidores.

Informa @marca que Karim Benzema 🇫🇷 no se presentó a la pretemporada de Al-Ittihad 🇸🇦 y Marcelo Gallardo 🇦🇷 decidió separarlo del plantel. pic.twitter.com/jfkUgzs8la — VarskySports (@VarskySports) January 13, 2024

