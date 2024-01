Giammattei envía al Congreso los símbolos de la Presidencia

El presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, envió un mensaje este domingo 14 de enero dirigido a la población tras finalizar su período de cuatro años en el cargo. En este aseguró que estar al frente del Ejecutivo fue “la más grande honra”.

Por medio de publicaciones en su cuenta de la red social Twitter, el gobernante expresó: “Dijeron que no habría segunda vuelta y la realizamos con todo el apoyo del Ejecutivo, dijeron que no habría transmisión de mando y se hizo la mejor transición ordenada, transparente y eficiente en la historia del país, y dijeron que no entregaríamos el cargo”.