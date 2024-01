EE. UU. deporta a hijo de Giammattei

El senador estadounidense por Utah, Mike Lee, informó a través de sus redes sociales que oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) interrogaron al hijo del expresidente de Guatemala, Alejandro Gaimmattei, y posteriormente lo deportaron.

Lee indicó que el hijo del exmandatario tenía una visa válida para ingresar a los Estados Unidos; sin embargo, fue deportado la mañana de este lunes 15 de enero.

El senador estadounidense agregó que dicha persona ha visitado Estados Unidos muchas veces en los últimos años, sin ningún problema.

¿La administración Biden lo está castigando porque no les agrada su padre, el conservador ex presidente de Guatemala?, preguntó el senador estadounidense.

.@CBP deported Alejandro Giammatei this morning.

He had a valid visa.

He’s visited the U.S. many times in recent years without issue.

Is the Biden administration punishing him because they don’t like his father, the conservative, former president of Guatemala? https://t.co/q65S1UzsJ7

— Mike Lee (@BasedMikeLee) January 15, 2024