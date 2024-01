Emmy Awards: Productor y actor sorprenden al besarse en la alfombra roja

Joel Alexander Kim Booster es un actor, comediante, productor y escritor estadounidense. Coprodujo y escribió para Big Mouth y The Other Two y como actor, ha aparecido en Shrill, Search Party y Sunnyside.

Ahora el famoso se ha hecho presente en los Emmy Awards 2024, evento que premia a lo mejor de la televisión estadounidense.

Durante el ingreso de la alfombra roja, Booster decidió demostrar el amor que siente por su novio, el productor creativo John-Michael Sudsina. Ambos sorprendieron al besarse y confirmar al mundo su relación sentimental.

La joven pareja se conoció cuando Booster estaba al final de la escritura de su película de 2022, ‘Fire Island’, y se han fortalecido desde entonces.

Joel Kim Booster es una de las pocas celebridades abiertamente homosexuales de la industria. El famoso ha sido sincero sobre su identidad, sus preferencias sexuales y su estilo de relación con su novio, John-Michael Sudsina.

Los Premios Emmy son galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. A lo largo del año se celebran varias ceremonias anuales de los premios Emmy, cada una con sus propias reglas y categorías de premios.

La ceremonia se lleva a cabo en el Peacock Theatre de Los Angeles, California.

