Senador cuestiona interrogatorio a hijo de Giammattei en EE. UU.

El senador estadounidense por Utah, Mike Lee, dio a conocer que en las últimas horas se registró un incidente relacionado con el hijo del expresidente de Guatemala, Alejandro Gaimmattei, en el que estuvo involucrado el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

Según explicó por medio de su cuenta de X, antes Twitter, las autoridades fronterizas retuvieron a Alejandro Giammatei para interrogarlo en el aeropuerto de Miami, Florida, ante lo cual expresó una serie de cuestionamientos.

Asimismo, manifestó que es triste que alguien tenga que hacerse esa pregunta, pero destacó que lamentablemente con esa administración es necesario plantearla.

Why is @CBP holding Alejandro Giammatei for questioning at the airport in Miami? Could it have anything to do with this administration’s chronic disdain for his father, the conservative former president of Guatemala, who completed his term of office today?

— Mike Lee (@BasedMikeLee) January 15, 2024