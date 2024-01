Mujer apuñala a su madre y lo transmite en Facebook

Una mujer, identificada como Tonantzyn Oris Beltrán, fue arrestada por las autoridades de San Rafael, California, Estados Unidos. Esto ocurrió después de que apuñalara a su madre y transmitiera el ataque en vivo a través de Facebook.

El Departamento de Policía de San Rafael informó que los hechos tuvieron lugar el 8 de enero de 2024 en un complejo de apartamentos en Tierra Linda. Los agentes llegaron al lugar en respuesta a una llamada por una pelea.

Al llegar, los oficiales encontraron a una mujer de 55 años con múltiples puñaladas. Fue trasladada en una ambulancia a un hospital, pero lamentablemente falleció debido a las heridas sufridas.

UPDATE: Olivia Beltran, 55, remembered as community activist who worked as translator & immigration-rights activist. She was stabbed to death by her daughter Tonantzyn Oris Beltran, 28, who broadcast it on @facebook Live, per @SanRafaelPolice. @JoeyHorta @KTVU reports pic.twitter.com/xNE7nWDMP2

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) January 10, 2024