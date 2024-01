Magistrado de la CC desconfía en el Ministerio Público

El Magistrado Suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Rony Eulalio López, envió un documento al Ministerio Público (MP) donde dio a conocer “que no tiene la mínima confianza en el MP para rendir su declaración en el MP”, tras una denuncia que presentó, hasta que le sea asignado un fiscal especial, en el escrito también señala que no acudirá a declarar hasta que no sea destituido del ente investigador el secretario del MP, Ángel Pineda.

El documento fue enviado al fiscal Julián Sincal, en respuesta a la solicitud de audiencia que le fue notificada en su oficina en la Corte de Constitucionalidad.

El magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, detalló que con fecha 11 de enero de 2024, presentó denuncia ante el Ministerio Público contra las personas que dirigen, coordinan e informan a la cuenta X Yes Master, derivado que ha podido constatar que algunas personas que están detrás de esa cuenta le están vigilando, “Con el objeto que se investigue el posible vínculo con el grupo criminal de narcotráfico que me persigue con instrucciones de asesinarme”, indicó López en el documento.

López agregó que con base en distintas publicaciones en redes sociales y de noticias, se ha expresado en múltiples oportunidades que una de las personas que podría estar vinculado con esa cuenta de Yes Master es el actual Secretario General del Ministerio Público, Angel Pineda.

“Razón por la cual, no tengo la mínima confianza para emitir declaración alguna ante dicha institución, hasta que sea designado en mi caso un fiscal especial y/o cese en su cargo el Secretario General mencionado- Consecuentemente, considero que en este momento no se dan las circunstancias de objetividad imparcialidad por parte de ese ente investigador. Además, porque en dicha cuenta X se ha dedicado a difamar y calumniar continuamente”, indicó.

El magistrado agregó que en la denuncia que realizó el 11 de enero pasado, expone con claridad, la necesidad de que se investigue a las personas que dirigen, coordinan e informan a la cuenta Yes Master porque a través de dicha cuenta se informa que el magistrado se encontraba en una fecha y lugar determinados en el interior del país, circunstancia precisa y cierta, por lo que se puede inferir el seguimiento que se le tienen, con coincidencia y posible coordinación con el grupo criminal del narcotráfico que quiere asesinarle.

El pasado 10 de enero, López, solicitó por escrito seguridad al Ministerio de Gobernación debido a una amenaza de atentado en su contra. Dicha cartera, confirmó que recibió la solicitud por escrito del magistrado, este miércoles 10 de enero y según detallaron “están realizando las gestiones pertinentes de análisis de riesgo para el auxilio ante tal solicitud”.

En la carta dirigida al ministro de Gobernación Rene Bor, el magistrado detalla que la tarde de ayer, (martes 9 de enero) y que por motivos de seguridad se reserva nombre y detalles), se comunicaron con él, para informarle que por medio de los métodos de investigación tienen información que en una reunión de grupos del crimen organizado, específicamente identificados como narcotraficantes, se dispuso una ordenanza para eliminarlo físicamente y que le hacían llegar esa información con el objeto de que tomara las medidas pertinentes para resguardarse y, al mismo tiempo, para que solicitara la protección personal correspondiente.

“El magistrado que no se alinea es el Rony López, por lo que hay que quebrarselo”, indica la comunicación que recibió el magistrado.

Agregó que dicha información no se trata de una amenaza, sino de una ordenanza, por lo que solicitó que se le brinde la protección correspondiente

