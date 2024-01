Diputada Lucrecia Marroquín se separa de Valor-Unionista

La diputada Lucrecia Marroquín anunció este miércoles 17 de enero, que se han ha separado de coalición Valor-Unionista para integrar únicamente la bancada Unionista, al lado del diputado, Álvaro Arzú Escobar.

Marroquín indicó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es claro cuando manda a decir quienes son los que integran y habla de VALOR y otra bancada Valor-Unionista, “Tome la decisión de no estar en Valor, si no estar en la bancada Unionista, me siento más libre de trabajar, con el diputado Arzú, tenemos muchos puntos en común y para mi servir al pueblo de Guatemala es lo más importante”, manifestó.

Marroquín indicó que hay mucho que hacer, y quedaron pendientes muchas tareas de la legislatura pasada.

“Vamos a trabajar, no estoy abandonado Valor, entre las dos instituciones políticas, decidí irme por el diputado Arzú”, agregó la diputada.

#AHORA La diputada Lucrecia Marroquín indica que se ha separado de la coalición Valor/Unionista para integrar únicamente el partido Unionista | Vía Dayana Rashon pic.twitter.com/lv0m8gY5Pr — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 17, 2024

Este día se realizó la primera reunión de jefes de bloque dónde se establecieron el nombre de los representantes de bloque. Hasta el momento se mantiene en suspenso la jefatura de la bancada Semilla.