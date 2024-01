Fallece un integrante de los Golden State Warriors

El mundo del baloncesto está de luto tras la repentina y trágica partida de Dejan Milojevic, asistente del entrenador de los Golden State Warriors. A sus 46 años, Milojevic sufrió un devastador ataque al corazón durante una cena privada del equipo, llevándolo a ser hospitalizado en Salt Lake City, donde lamentablemente falleció la mañana del miércoles.

El entrenador en jefe de los Warriors, Steve Kerr, expresó su conmoción y dolor en un comunicado oficial, describiendo la pérdida como un golpe impactante para todos los asociados con el equipo. “Este es un momento increíblemente difícil para su familia, amigos y todos nosotros que tuvimos el increíble placer de trabajar con él”, declaró Kerr.

We are absolutely devastated by Dejan Milojević's sudden passing.

This is a shocking and tragic blow for everyone associated with the Warriors and an incredibly difficult time for his family, friends, and all of us who had the incredible pleasure to work with him.

