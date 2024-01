La Copa Africana de Naciones dejó un nuevo récord

En un emocionante enfrentamiento entre Guinea Ecuatorial y Guinea Bisáu en la Copa Africana de Naciones, Emiliano Nsúe, originario de Palma de Mallorca y con experiencia internacional en las categorías juveniles de España, se convirtió en el protagonista indiscutible al firmar un impresionante ‘hat trick’. El encuentro culminó con una victoria de Guinea Ecuatorial por 4-2, dejando a su selección más cerca de alcanzar los octavos de final en el torneo africano.

Actualmente, Nsúe defiende los colores del Intercity en la Primera RFEF española, después de haber jugado en clubes como el Mallorca y haber tenido experiencias en el fútbol inglés, Chipre y Bosnia. A sus 34 años, el delantero no solo logró el primer triplete de la competición desde el 2008, sino que también se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar tres goles en un solo partido en la historia de la Copa Africana de Naciones.

34-year-old Emilio Nsue scores the first hat trick of this AFCON.

The Equatorial Guinea forward is the oldest player to score a hat trick in the tournament's history.

He has spent most of his career playing as right-back 🔥🇬🇶 pic.twitter.com/PoedFXhgbt

