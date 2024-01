Haaland conquista el Globe Soccer Award a mejor jugador del 2023

En una deslumbrante ceremonia de los Globe Soccer Awards celebrada el viernes en Dubái, Erling Haaland fue coronado como el Mejor Jugador del Mundo del 2023. El delantero del Manchester City agradeció emocionado a su familia, compañeros y a todos los amantes del fútbol que han sido testigos de su deslumbrante desempeño.

Con sus impresionantes actuaciones y goles, Haaland lideró al Manchester City a ser reconocido como el Mejor Equipo del Año. En sus palabras de agradecimiento, el goleador expresó su deseo de inspirar a otros a alcanzar grandes logros mediante el arduo trabajo y rodeándose de personas valiosas.

En una votación por los aficionados, el portugués Cristiano Ronaldo se llevó el título de Mejor Jugador. Su contribución y habilidades en el terreno de juego lo consolidaron como el favorito de la audiencia.

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, se destacó como el Mejor Jugador Emergente, consolidándose como una figura clave en el equipo español. Por otro lado, Aitana Bonmatí, la talentosa jugadora española, fue reconocida como la Mejor Jugadora del Mundo, un logro que se suma a su reciente galardón en los premios The Best.

El prestigioso premio al Mejor Director Deportivo encontró su camino hacia Cristiano Giuntoli, quien desempeñó un papel crucial en la Juventus.

Ederson, el guardameta del Manchester City y de la selección brasileña, se alzó con el reconocimiento al Mejor Arquero del 2023, demostrando su destreza bajo los tres palos.

El mediocampista Rodrigo, también del Manchester City, fue honrado como el Volante de Mejor Desempeño en la pasada temporada, destacando su contribución clave en la conquista de la Liga Premier, la Liga de Campeones y la FA CUP.

La leyenda del Chelsea y del fútbol inglés, John Terry, fue premiado por su destacada carrera deportiva, mientras que Lionel Scaloni, el estratega argentino, recibió el título al Mejor Entrenador del Año.

El Manchester City, con su dominio en la gala, se erigió como el Mejor Equipo del Año 2023, y su entrenador, Pep Guardiola, fue reconocido como el Mejor Técnico, cerrando con broche de oro una noche llena de emociones y celebración futbolística.

