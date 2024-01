Shannen Doherty sorprende tras revelar los planes para su funeral

Shannen Doherty siempre ha afrontado su enfermedad con mucha naturalidad y lejos de cualquier tipo de tabú. La actriz conoció el pasado mes de noviembre que su cáncer de mama en estadio cuatro había empeorado hasta llegar a los huesos.

“No me quiero morir”, expresaba en su podcast ‘Let’s be clear with Shannen Doherty’. “No he acabado con esto de vivir, ni con el hecho de amar. No he acabado de crear… simplemente, no estoy acabada”, añadió.

En una nueva entrega de su proyecto, la actriz de Beverly Hills 90210 mantiene una charla muy sincera junto a su mejor amigo Chris Cortazzo en la que reflexiona sobre la muerte y explica cómo quiere que sea su funeral.

“Tengo esos momentos en los que lo siento todo y deseo algo diferente. Lo más importante es que no quiero morir demasiado pronto porque tengo mucho que conseguir aún. Y eso me pesa mucho porque pienso que no he recaudado el suficiente dinero para combatir el cáncer”, expresa.

Asimismo, desvela que poco antes de someterse a su última cirugía cerebral, revisó su testamento y nombró a Cortazzo como albacea de su fideicomiso.

“Hay mucha gente que creo que aparecería, pero no quiero que estén allí. Las razones para aparecer no son necesariamente las mejores, como que en realidad no les agrado. Aborrezco la falsedad. Tienen sus razones y puede ser bueno para ellos, pero en realidad no les agrado lo suficiente como para que aparezcan allí”, expresa.

“Lo harán porque es políticamente correcto y no quieren quedar mal. Y por eso quiero quitarles esa presión. Quiero que mi funeral sea como una celebración de amor”, insiste.

Por esta razón, Shannen Doherty ha confeccionado una lista de las personas que quiere que estén presentes ese día. “La lista de asistentes se la dí a mi amigo y es más corta y mejor. No puedo darle una lista de quién no quiero porque es demasiada larga”, bromea.

