Juan Anangonó agradece el apoyo de la afición mazateca

El ecuatoriano Juan Anangonó pisó de nuevo la gramilla del estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango para ser parte del debut de Comunicaciones en el Torneo Clausura 2024 de la Liga Guate Banrural. La última vez que había estado en tierra mazateca, el sudamericano había marcado cuatro de los cinco goles que le hiciera el “Albo” al Deportivo Malacateco en la serie de cuartos de fin al (Vuelta) del campeonato Apertura 2023.

Esta noche, nuevamente Juan Anangonó sintió la emoción, alegría y satisfacción de marcar goles en el “coloso de Santa Cristina”. Hizo doblete y ayudó a su club a ganar contundentemente 3-0 ante Xinabajul, que resistió hasta el último minuto.

Goleador

Tras finalizar el duelo, Juan Anangonó atendió a la televisión abierta y brindó las siguientes declaraciones: “Nos sentirnos apoyados por toda esta gente, y lo que venimos a buscar era conseguir empezar bien este torneo con una nueva ilusión de volver a salir campeones”.

El sudamericano se mostró satisfecho con el grupo de jugadores por haber sacado su primer triunfo en este Clausura 2024: “Eso era lo que más deseábamos, arrancar de esta manera. La verdad es que muy muy feliz con este grupo, venimos a buscar este triunfo y estamos demostrando de que queremos seguir siendo campeones”.

Sobre la afición, Anangonó dijo: “La verdad que los partidos que he venido acá me han tratado bien. Mis compañeros ya me habían hablado de que la gente acá siempre viene a apoyar al equipo y hoy se hizo notar nuevamente. Les doy las gracias a todos ellos (afición) por venirnos a apoyar”.

