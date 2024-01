¿Por qué Vladimir Putin se sumerge en agua helada?

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se sumergió en agua helada para conmemorar la Epifanía, tradición que se replica a lo largo de todo el país. Fue el viernes 19 de enero cuando el mandatario ruso se sumergió en una poza con agua fría, con motivo de la celebración del bautismo de Cristo, informó el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones que recogen agencias como Efe.

Putin traditionally takes the plunge into icy waters on Epiphany bathing* on Friday night, Kremlin spokesman Dmitry Peskov has said.

The Russian president doesn’t usually follow this tradition publicly, so we attached a couple of photos from January 2018, when Putin took an “ice… pic.twitter.com/GAqui7wb5J

