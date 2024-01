Famosa actriz dejó Televisa y ahora vendes suplementos alimenticios

A finales de la década de los noventa y principios de los 2000, esta famosa actriz figuró como una de las estrellas de Televisa, pues además de su talento poseía una arrolladora e inigualable belleza.

Sin embargo, hace más de una década Joana Benedek decidió alejarse de la vida pública y ahora se gana la vida vendiendo suplementos alimenticios.

Gracias a las redes sociales, los usuarios descubrieron que la hermosa mujer vende productos especializados en la dieta Keto o cetogénica, que busca una alimentación alta en grasas, adecuada en proteínas y baja en carbohidratos.

Según información que revelaron medios mexicanos, ella es promotora de la marca, la cual, oferta sus productos a precios que van desde los 2 mil pesos mexicanos hasta los 7 mil.

Además, ha declarado que tiene otros negocios sin mencionar más detalles. Se sabe que de manera ocasional también imparte conferencias relacionadas con la espiritualidad y otros temas en los que se especializó tras dejar la actuación.

Durante un encuentro con la prensa en 2023, la actriz de Televisa explicó que en los últimos años ha dado prioridad a su vida personal. Señaló que las personas evolucionan, y con ello, cambian sus objetivos en función de su enfoque, percepción y momento en la vida.

“Me di cuenta de que ser exitosa en mi carrera no me proporcionaba la total paz y felicidad que buscaba. Cuando uno tiene una carrera de tantos años, es mentira decir que no te hace falta, pero son cosas que tienes que experimentar en otras áreas de tu vida, punto.