Fans atacan a Michelle Trachtenberg por lucir “esquelética” y un físico irreconocible.

Michelle Trachtenberg fue una de las actrices juveniles más recurrentes de comienzo del nuevo siglo. Sin embargo, desde hace unos días su nombre ha acaparado la atención en las redes sociales por su impactante transformación.

La actriz es recordada por su papel de la hermana menor de Sarah Michelle Gellar en Buffy, la cazavampiros, otros como la maquiavélica Georgina Sparks de Gossip Girl, pero también por protagonizar la película EuroTrip o éxitos como 17 otra vez.

Pero como a otras estrellas adolescentes, también le tocó vivir la frialdad del olvido cuando llegó el momento de hacer la transición hacia papeles adultos, pasando del éxito a personajes esporádicos hasta prácticamente desaparecer del mapa.

Ahora se ha hecho viral tras subir nuevos selfies en Instagram y muchos usuarios se sorprendieron por el cambio en su aspecto, ya que algunos aseguraban no reconocerla, lo que generó decenas de críticas.

Todo comenzó cuando compartió una imagen de sí misma en la peluquería, contando a sus seguidores que estaba a punto de “hacerse las raíces” junto a su amiga Alexa Vega.

Sin embargo, muchos usuarios notaron justamente sus raíces, destacando la aparente caída de cabello de la actriz, criticando su aspecto y preguntándole “si estaba enferma”.

Reacción de la actriz

Michelle Trachtenberg optó por responder tajantemente a uno de los comentarios escribiendo: “Explícame cómo me veo enferma. ¿Perdiste el calendario y no te diste cuenta de que no tengo 14? Tengo 38. Qué triste que dejes ese tipo de comentario”.

Al día siguiente publicó otra instantánea mostrando sus puntas teñidas de rosa con el siguiente mensaje: “He recibido varios comentarios recientemente sobre mi apariencia. Nunca me sometí a cirugía plástica. Estoy feliz y saludable. Mírense ‘haters’”.

Ella continuó publicando fotografías y desafiando a los mensajes de odio. Varios usuarios repitieron que estaban preocupados por “su cabello fino y ojos amarillos”, diciéndole que “parece enferma”, que “el hígado te está fallando” o “que el pelo se te está cayendo”.

“Dato curioso: Esta es mi cara. No hay desnutrición ni problemas. ¿Por qué tienen que odiar? Busquen un calendario”, escribía junto a otro selfie.

