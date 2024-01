Así fue la presentación de Gaby Moreno y Oscar Isaac en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

La noche del 22 de enero quedará para siempre en la memoria de la cantante guatemalteca Gaby Moreno. Y es que, la artista guatemalteca se presentó por primera vez en el famoso programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

En redes sociales circularon algunas de las imágenes del show que brindó la artista nacional. Cabe destacar que la cantautora se hizo acompañar de su compatriota, el también actor Oscar Isaac.

Gaby Moreno and Oscar Isaac perform on 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' pic.twitter.com/qej1lliGu3

— frankenstein era (@OscarIsaacHEfan) January 23, 2024