Critican a novia de Cristian Castro por “evidente error” en sus implantes

Después de hacer oficial su noviazgo con Mariela Sánchez, Cristian Castro se encuentra disfrutando al máximo de su romance y se ha mostrado más enamorado que nunca en sus recientes fotos.

El cantante utilizó su cuenta de Instagram para compartir nuevas fotos al lado de la hermosa argentina que le robó el corazón y por eso publicó varias instantáneas captadas en el viaje que realizaron este fin de semana a Punta del Este, Uruguay.

La pareja aprovechó la oportunidad de mostrar lo felices que son juntos con varios posados, pero uno acaparó toda la atención y las críticas en las redes sociales.

En la imagen, la agente de bienes raíces aparece en un traje de baño de dos piezas en color negro, pero de inmediato los fans notaron que sus implantes de senos lucen disparejos y los comentarios no tardaron en llegar.

Hace unos días, la pareja concedió su primera entrevista conjunta en la que Cristian Castro compartió que conoció a Mariela gracias a que ella le rentó una propiedad en Argentina y que fue amor a primera vista:

“Agarré mi camioneta y me fui 8 horas hasta Córdova. Llegué a la casa que me estaba alquilando Mariela, ahí estaba ella para entregarme la casa. En cuanto la miré, no sé, sentí tanta atracción”, comentó al programa Secretos verdaderos.