¿Por qué las mantarrayas invaden la playa de El Paredón?

En la playa de El Paredón, en Sipacate, Escuintla, está ocurriendo un fenómeno que capta la atención de los usuarios de las redes sociales: la presencia de varias mantarrayas sobre la arena. Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido ningún comunicado al respecto, pero los pobladores locales aseguran que se debe a la marea alta que estaría expulsando a estos animales marinos hacia la costa.

La difusión de videos en plataformas como Facebook, TikTok, Instagram y X muestra cómo las mantarrayas se deslizan en las aguas cercanas a la playa y se acercan notablemente a la orilla. Esta exhibición de la vida marina ha generado tanto fascinación como preocupación entre los visitantes y residentes.

Según testimonios de pobladores, la marea alta podría estar expulsando a las mantarrayas hacia la costa, lo que explicaría su presencia inusual sobre la arena. Estos animales, conocidos por su elegancia y envergadura, generalmente se encuentran en aguas más profundas, lo que hace que este avistamiento sea aún más excepcional.

Expertos en vida marina señalan que las mantarrayas son animales inofensivos para los seres humanos, pero también destacan la importancia de respetar su espacio y hábitat. Para evitar posibles encuentros no deseados, se recomienda a los visitantes y habitantes locales mantener una distancia segura y no interferir con el comportamiento natural de estos animales.

