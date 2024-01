Kim Kardashian lanza lencería comestible para el Día del Cariño

Kim Kardashian llevó su marca Skims a un otro nivel, pues con motivo del Día de San Valentín, decidió arriesgarse y lanzar lencería comestible.

A través de las redes sociales, la empresaria compartió algunas imágenes. El set está conformado por dos prendas confeccionadas con caramelos rosa pastel, similares a los que encontrarías en un collar de golosinas.

La parte superior del conjunto tiene un costo de US$24 dólares, mientras que la otra tiene un precio de US$34.

Kim Kardashian’s Skims branches into edible underwear, just in time for Valentine’s Day https://t.co/w9I0bHQ57T pic.twitter.com/C1VUEKzpfy

— Page Six (@PageSix) January 18, 2024