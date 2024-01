¡Polémica! Aleska Génesis entra a “La Casa de los Famosos” tras detención por robo

Luego de que autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a Aleska Génesis en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y la trasladaron al penal de Santa Martha Acatitla por su presunta participación en el robo de relojes de lujo, la modelo venezolana recuperó su libertad y entró a la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”.

En cuanto la exnovia de Maluma y Nicky Jam entró al foro de televisión, los conductores Nacho Lozano y Jimena Gállego la cuestionaron sobre las acusaciones de robo que enfrentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telemundo Realities (@telemundorealities)

Sin profundizar en detalles, la modelo aseguró que su detención fue una prueba que logró superar gracias a su fe.

“Creo que la vida me puso a prueba y pasé la prueba, que era mantener mi fe inquebrantable porque yo sabía lo que iba a pasar”, comentó.

“Mis hermanas estaban desesperadas y me suplicaron que por favor me quedara, que no tomara ese vuelo, que pensara en ellas, que pensara en mi familia, pero no les hice caso”, agregó.

“Les dije que yo iba a enfrentar esa situación, iba a dar mi cara y que así me metieran presa, yo iba a demostrar mi inocencia porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome como si fuera una delincuente cuando no lo soy”, explicó.

La modelo venezolana decidió enfrentar las acusaciones en su contra antes de entrar al reality show y tras pasar varias horas en el penal de Santa Martha Acatitla, logró demostrar su inocencia.

“Fue en ese momento cuando me llené de valor, me llené de coraje y me subí a ese avión, cerré los ojos y confié en ese alguien que me respalda y nunca me deja sola y acá estoy”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Genesis Aleska (@aleskagenesis)

Lee también: ►Muere Gary Graham, protagonista de la serie “Star Trek”

Mira también: