Zverev elimina a Alcaraz en cuartos de final del Australian Open

El joven tenista español Carlos Alcaraz (n.2) sufrió una dura derrota en los cuartos de final del Abierto de Australia ante el experimentado alemán Alexander Zverev (n.6). El encuentro, que tuvo una duración de tres horas y cinco minutos, concluyó con un marcador de 6-1, 6-3, 6-7(2) y 6-4 a favor de Zverev, consolidando así su paso a las semifinales del torneo.

Zverev, dos veces ganador de Grand Slam, demostró su calidad tenística desde el inicio del enfrentamiento, llevándose el primer set de manera contundente con un 89% de aciertos en su primer servicio y velocidades superiores a los 210 kilómetros por hora. Por su parte, Alcaraz, que venía de una destacada actuación en la ronda anterior, no logró mantener el nivel y cometió más errores no forzados de lo habitual.

A pesar de la adversidad, el joven español mostró su tenacidad en el tercer set, protagonizando una remontada espectacular. Tras encontrarse en desventaja con un 1-4 y 2-5 en contra, y enfrentando un 0-2 en el juego de desempate, Alcaraz logró recuperarse y forzar un desempate que ganó con tres pasantes exquisitas, levantando la moral de los aficionados que decidieron quedarse en el estadio.

Sin embargo, Zverev retomó el control en el cuarto set, asegurándose la victoria con una temprana rotura. A pesar de los esfuerzos de Alcaraz, que recuperó las buenas sensaciones en su revés, el alemán mantuvo su nivel y cerró el partido con una nueva rotura, sellando así su pase a las semifinales.

A lo largo del encuentro, Alcaraz mostró su característico juego agresivo, con 39 golpes ganadores, pero también cometió 45 errores no forzados. Zverev, por su parte, exhibió un juego más consistente y ahora se enfrentará en la siguiente ronda al ruso Daniil Medvedev (n.3), quien previamente superó al polaco Hubert Hurkacz en cinco sets.

Con esta derrota, el español deja atrás un brillante desempeño en el torneo y Zverev avanza con confianza hacia las etapas finales del Abierto de Australia, consolidando su estatus como uno de los principales contendientes al título.

