Villatoro: “Comunicaciones es el equipo que más capacidad económica tiene”

Este próximo sábado 27 de enero, las miradas del fútbol guatemalteco se centrarán en el enfrentamiento entre Xelajú MC y Comunicaciones, un duelo que promete ser el más emocionante de la jornada. Previo a este encuentro destacado, el técnico de Xelajú MC, Amarini Villatoro, ofreció una conferencia de prensa donde abordó diversos temas, incluida la diferencia económica entre los equipos.

En sus declaraciones, Villatoro no dudó en destacar la ventaja económica de Comunicaciones sobre otros clubes: “Comunicaciones es el equipo que más capacidad económica tiene, y es difícil decirlo, pero pueden adquirir lo mejor, pueden cumplir cualquier situación que el técnico necesite, tienen esa ventaja en este momento, y no es que eso lo haga más fácil, pero tienen más posibilidades sobre el resto”.

🎙️ El técnico dé Xelajú, Amarini Villatoro aseguró que los cremas son el equipo que más capacidad económica tiene de la #LigaGuateBanrural: 🗣️ “La ventaja en este momento la tiene el técnico de Comunicaciones”. ⚽️ #MoltenGuatemala I 🏦 #BanruralGT I🤑 #BetcrisGuate pic.twitter.com/tkgknuTfqb — LigaGT (@LigaGuate) January 24, 2024

Elogios de Amarini Villatoro a Willy Coito Olivera, extécnico crema

El estratega también aprovechó la ocasión para elogiar a Willy Coito Olivera, técnico de Comunicaciones, destacando su valentía al salir de la capital para dirigir a un club departamental y lograr el título: “Yo valoro mucho lo de Willy (Coito), porque es de los pocos técnicos que salió de Comunicaciones o Municipal, fue a dirigir a un club departamental y salió campeón, el resto no lo logró o no se animaron y los que se animaron no lo lograron”.

Villatoro hizo hincapié en la dificultad de dirigir un equipo departamental y alcanzar el campeonato, especialmente cuando existe una marcada diferencia económica con los clubes capitalinos: “Entonces, dirigir a un equipo departamental cuando no tienes la inversión de otros es más meritorio, con todo respeto, por todo lo que sucede en el entorno del fútbol”.

El enfrentamiento entre Xelajú MC y Comunicaciones se llevará a cabo en el estadio Mario Camposeco a las 20:00 horas. Los cremas, dirigidos por el argentino Iván Franco Sopegno, lograron la victoria en la primera jornada frente a Xinabajul, mientras que Xelajú MC cayó ante Malacateco.