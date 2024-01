Lionel Scaloni se pronuncia de nuevo sobre su futuro en Argentina

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, expresó este miércoles que siempre pensó en “dar espacio a los jóvenes” cuando habló de sus dudas sobre continuar al frente de la “Albiceleste”, a la que guió al título del Mundial de Qatar 2022.

“Se ha hablado mucho, pero yo siempre dije la verdad. Había momentos para pensar y saber qué hacer. Eso no fue una despedida ni nada, sólo era pensar cómo continuaba la selección. El momento también para darle espacio a los jóvenes y eso para nosotros era importante”, indicó el exfutbolista de los españoles Deportivo de La Coruña y Real Mallorca y de los italianos Lazio y Atalanta en una entrevista con el canal Sky Sports Italia.

Scaloni no dijo oficialmente que sigue al frente de la Albiceleste, pero, al referirse al título logrado el 18 de diciembre de 2022, declaró que “fue espectacular” lo vivido, aunque toca “continuar” adelante. “Disfrutamos esa alegría, pero continuamos”, señaló.

“Ver a tu gente, tus amigos y el país en general tan felices, en un momento difícil como país, fue espectacular. Pero ahora tenemos que continuar. Disfrutamos esa alegría, pero continuamos”, afirmó.

Además, el técnico de la “Albiceleste” se refirió al futuro papel de Messi en el combinado nacional y dijo que le ve “feliz” jugando al futbol.

“Continuará hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no va a venir más. Creo que sí, que él sigue, sobre todo porque es feliz dentro de un campo de juego. Es feliz ahí. Es realmente él jugando a la pelota. Siempre decimos que debe continuar hasta que no pueda hacerlo, porque después será aún más difícil para él, pero para todos será duro no volver a verlo en el campo”, afirmó.

Recientemente se le vio junto a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), organizando el próximo calendario de la Albiceleste, por lo que su continuidad, al menos hasta la Copa América que se jugará en Estados Unidos, parece segura.

*Con información de EFE