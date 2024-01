Hallan micrófonos en vehículo asignado a la Ministra de Comunicaciones

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega, denunció públicamente este miércoles 24 de enero que se localizaron micrófonos escondidos en uno de los vehículos que le fueron asignados.

“En las camionetas del ministerio que yo debo usar, que no las he usado, detectamos que había micrófonos. Entonces ahorita se están quitando, porque no puede ser que la ministra sea escuchada todo el tiempo”, dijo.