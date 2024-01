Guillermo del Toro anuncia inicio del rodaje de “Frankenstein” con una selfie

El dos veces ganador del Oscar, Guillermo del Toro, ha informado sobre su nueva producción: “Frankenstein”. El famoso productor mexicano compartió una selfie en sus redes sociales y sus fans esperan con ansias el trabajo del reconocido cineasta.

En la fotografía publicada, se puede ver al director de “The Shape Of Water” fuertemente abrigado por el clima de la ciudad de Toronto, Canadá, locación de la filmación.

En la misma imagen, el mexicano parece encontrarse en un estacionamiento. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo de la imagen fue el enorme barco de madera que se percibe al fondo.

Toronto, the studio, today. Looks like somebody parked on my spot. pic.twitter.com/17ByUDoOvW

— Guillermo del Toro (@RealGDT) January 24, 2024